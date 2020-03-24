https://static.news.ru/photo/ec7879a0-6e1c-11ea-a906-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: YURI GRIPAS/imago stock&people/Global Look Press

Глава и крупнейший акционер Amazon Джефф Безос оказался самым удачливым руководителем американских компаний. В феврале-марте 2020 года от проданных до обвала на бирже акций он избежал потери $317 млн.

До снижения котировок Безос продал акций Amazon примерно на $3,4 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal. Издание отмечает, что всего топ-менеджеры из США до обвала продали акции возглавляемых ими компаний на общую сумму около $9,2 млрд. Это помогло им не потерять примерно $1,9 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фактическая остановка деловой активности в еврозоне из-за коронавируса приведёт к сильнейшему экономическому кризису. Уже сейчас индекс деловой активности (PMI), который является одним из главных показателей, отражающих состояние экономики, достиг минимума с 1998 года и установил антирекорд за всё время наблюдений, отмечают аналитики Bloomberg.