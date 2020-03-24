Глава и крупнейший акционер Amazon Джефф Безос оказался самым удачливым руководителем американских компаний. В феврале-марте 2020 года от проданных до обвала на бирже акций он избежал потери $317 млн.
До снижения котировок Безос продал акций Amazon примерно на $3,4 млрд,
Ранее NEWS.ru сообщал, что фактическая остановка деловой активности в еврозоне из-за коронавируса приведёт к сильнейшему экономическому кризису. Уже сейчас индекс деловой активности (PMI), который является одним из главных показателей, отражающих состояние экономики, достиг минимума с 1998 года и установил антирекорд за всё время наблюдений, отмечают аналитики Bloomberg.
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