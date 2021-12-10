Названа опасность карты МИР для пенсионеров

На карту МИР в России теперь приходят все социальные выплаты — она стала единственной государственной платёжной системой. Если пенсионеры выбирают способ получения выплат — на карту, то им оформляют именно МИР. Но у неё есть ряд недостатков, напомнил онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия». Например, если дети слишком часто переводят на карту небольшие суммы, банк может её заблокировать.

Постоянное поступление различных сумм на карту [может стать причиной блокировки карты]. При этом не важно, помощь это от детей или близких, или другие переводы. Карта будет заблокирована за подозрительные поступления, — сказано в материале.

Среди других причин блокировки могут стать слишком частые переводы от держателя карты сторонним лицам, онлайн-покупки или переводы слишком маленьких сумм, что в банке также могут расценить, как причастность к террористической деятельности.

О таких вещах сотрудники финансовых организаций предпочитают не упоминать. Зато пенсионеры при оформлении карты получают бесплатное обслуживание карты. Единственное, за что банк может снять деньги — это за СМС-информирование, которое равняется 360 рублям в год.

Ранее предпенсионерам напомнили, что они имеют право на ряд льгот и выплат ещё до пенсии. В первую очередь с них снимается обязанность платить земельный налог на 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении.