Названа комфортная для россиян сумма платежа по кредиту

https://static.news.ru/photo/f8307f14-6c9a-11ea-aec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не больше пяти тысяч в месяц готовы платить по кредиту 40% россиян. По их мнению, такой платёж не будет обременять семейный бюджет. При этом большинство старается вообще избегать кредитов, просто копить на необходимые вещи.

Около 39% опрошенных россиян считают, что оптимальный ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать пяти тысяч рублей, 38% готовы отдавать по кредиту 5–15 тысяч рублей каждый месяц, — сказано в исследовании банка «Открытие», которое приводит РИА Новости.

Ещё 17% россиян готовы ежемесячно отдавать за кредит 15–25 тысяч рублей. Только 6% опрошенных могут платить ежемесячно больше 25 тысяч рублей без ущерба своему уровню жизни.

44% россиян уверены, что в сложившейся обстановке в России в данный момент предпочтительнее копить на крупные покупки. Среди них названы квартира, машина, отпуск или ремонт. 30% опрошенных считают, что на самые крупные покупки, в том числе вышеперечисленные, лучше взять кредит. 26% уверены, сейчас лучше вообще отказаться от крупных покупок.

Оформить в ближайшее время ипотеку собираются 15% россиян, автомобиль в кредит возьмут 12% россиян, потребкредит хотят взять 18% респондентов.

Ранее NEWS.ru писал, что рост расходов россиян на товары повседневного спроса в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении.