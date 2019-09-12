https://static.news.ru/photo/5bb31052-d839-11e9-8803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Россияне, которые не имеют сбережений, готовы начать копить при доходе от 35 тысяч рублей на члена семьи. Эта сумма больше дохода среднего россиянина.

В 2018 году среднедушевой доход жителей России равнялся 33 тысячам рублей в месяц. Результаты опроса, который провели СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие», публикует РБК .

Агентство отмечает, что вообще никаких сбережений не имеют 59% населения. Из тех, кто всё-таки сберегает, треть (32,4%) делают это «нерегулярно и точечно». Остальные 58% постоянно откладывают деньги с зарплаты, 9,6% — с премии.

Более половины россиян, которые копят средства, откладывают от 5 до 10% ежемесячного дохода (39,5% опрошенных) и менее 5% (28,3%).

Ранее News.ru сообщал, что долги россиян приближаются к сбережениям. Соотношение объёма вкладов населения в банках к сумме взятых кредитов практически достигло докризисных уровней 2014 года. Сейчас этот показатель равняется 1,8 против 1,7 пятью годами ранее, следует из материалов ЦБ. Пока такая ситуация не несёт особых угроз гражданам и банкам, считают эксперты, но в перспективе трёх—пяти лет она грозит серьёзной социальной напряжённостью.