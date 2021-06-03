Назван способ вернуть украденные с карты деньги

https://static.news.ru/photo/02ad8388-c4d8-11eb-9a4d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший партнёр адвокатского бюро «Система защиты» Алексей Семёнов заявил, что банк, заключая с вами договор банковского обслуживания, обязуется сохранить ваши средства. Это касается денег на счёте и на электронных средствах платежа, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул , что обеспечить сохранность средств клиента банк может при соблюдении ряда условий.

Банк устанавливает правила идентификации лица, которое имеет доступ к средствам на карте (номер карты, пин-код и иные средства идентификации), а также предоставляет этому лицу право контролировать действия банка, — отметил Семёнов.

По его словам, в случае несанкционированного списания средств клиент должен сразу проинформировать банк о незаконной транзакции. Когда банк предложит заблокировать карту, с этим надо согласиться, поскольку у финансовой организации нет иного способа обеспечить сохранность средств. Розыском злоумышленника должен заниматься банк, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что важнейшими проблемами в сфере финансов россияне назвали высокую инфляцию, которая «съедает» их доходы и сбережения, а также финансовое мошенничество и отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества.