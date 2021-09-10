Назван порядок действий при ошибках в начислении пенсий

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, как россиянам правильно действовать в ситуации, если они заметили ошибки при начислении пенсии. Следует обратиться в территориальный Пенсионный фонд, Пенсионный фонд России (ПФР) или в суд, отметила сенатор в интервью «Парламентской газете».

Необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда, чтобы оно дало мотивированный ответ, почему сумма рассчитана таким образом, — пояснила Бибикова.

Она уточнила, что отказать россиянам в разъяснениях сотрудники фонда не имеют права.

Как правило, ответ дают очень подробный, — подчеркнула сенатор.

По её словам, в ответе будет указан общий трудовой стаж пенсионера и периоды, которые не учитывались при расчёте пенсии. Если россиянина ответ не удовлетворит, он может обратиться в ПФР или в суд.

Бибикова добавила, что большое значение при расчёте пенсий имеет зарплата человека до 2002 года, поскольку учитывается зарплата либо за 2000–2001 годы, либо за любой пятилетний период до 2002 года по выбору самого пенсионера.

Ранее стало известно, что наличие ошибок в документах, находящихся в Пенсионном фонде России (ПФР), может являться причиной некорректного начисления россиянам пенсий. Также ошибки могут влиять на несвоевременное начисление выплат при досрочном выходе на пенсию. Избежать ошибок россиянам поможет заблаговременное обращение в ПФР.