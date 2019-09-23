https://static.news.ru/photo/b72169e8-de06-11e9-8756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об увеличении налогового вычета на обучение детей. Максимальную планку предложено поднять до 80 тысяч рублей в год.

При этом совокупная сумма социальных налоговых вычетов может увеличиться со 120 тысяч до 150 тысяч рублей, передаёт ТАСС .

Инициатором поправок в законодательство стала группа депутатов от фракции КПРФ.

Сейчас родители имеют право получить вычет на обучение детей на сумму не более 50 тысяч. Таким образом, вернуть из федерального бюджета можно не более 6,5 тысячи рублей из общей суммы уплаченного налога с дохода физических лиц (НДФЛ).

Авторы законопроекта сочли такую сумму недостаточной.

При этом правительство законодательную инициативу не поддержало. В кабмине объяснили это опасностью возникновения выпадающих доходов в региональных бюджетах, которые предложено компенсировать за счёт дотаций из федерального бюджета.

Ранее, как писал News.ru, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо заместителю министра финансов Леониду Горнину с предложением вдвое увеличить налоговый вычет для многодетных родителей, которые оплачивают обучение своих детей. Он предложил довести его до 100 тысяч рублей.