https://static.news.ru/photo/7df0426c-6f50-11ea-aea9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение президента Владимира Путина установить налог на процентный доход с крупных вкладов в банках не является мерой временного характера на период пандемии COVID-19. Это будет сделано на постоянной основе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в обращении российского лидера к согражданам это не было ограничено конкретными сроками. Введение налога представитель Кремля назвал «восстановлением баланса справедливости».

Подавляющее число граждан, имеющих вклады, имеют меньше одного миллиона рублей [на счёте]. Граждане, имеющие больше, исчисляются в нескольких процентах. Эти граждане не платили никакие налоги на проценты, это несправедливо, — цитирует Пескова РБК.

Он также указал на необходимость обеспечить финансирование объёмных программ помощи, объявленных ранее и запланированных на будущее.

Тем не менее, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, у государства и без нового налога достаточно средств для финансирования мер социальной поддержки. В том числе — для тех, кто из-за эпидемии коронавируса попал в «нелёгкую жизненную ситуацию».

При этом Песков заверил, что налогом будет облагаться только процентный доход с вкладов в размере более одного миллиона рублей, но деньги, разложенные по нескольким депозитам, не превышающим эту сумму, облагаться налогом не будут.

Речь идёт об одном конкретно взятом счёте, ни о какой совокупности речи не идёт, — пояснил он.

25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. Глава государства объявил налоговые каникулы и рекомендовал банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.

При этом, как писал NEWS.ru, глава государства сообщил о введении налога в размере 13% при получении гражданами процентного дохода с вкладов в размере более миллиона рублей, а также комиссии в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета.