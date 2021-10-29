Налог для сверхбогатых в 80% от прибыли предложили ввести в России

Российский писатель и политик Захар Прилепин, который отказался от своего депутатского мандата на выборах-2021, заявил в своей авторской передаче на НТВ, что в РФ сверхбогатые «контролируют 35% всего, что есть в России».

Эти люди сделают всё, чтобы ни рубля не прошло мимо них в нашей стране. Нет, не надо никого репрессировать. Надо просто обложить всех сверхбогатых налогом «на излишества», — заявил Прилепин.

Он призвал установить налоговую планку в 50% или даже в 80%, чтобы «сверхбогатые россияне «вернули всё по-хорошему». Политик напомнил состоятельным россиянам, что это не их деньги, а общие, национальные.

Прилепин возмутился , что Россия за последние 30 лет «успела обогатить» несколько сотен семей, чьи достижения «сложно даже вспомнить». Он уверен, что России необходим радикальный слом буржуазной системы хозяйствования и ценностей.

Ранее в правительстве раскритиковали законопроект депутата от КПРФ Валерия Рашкина, обязывающий чиновников отчитываться о приобретении предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы. В документе говорится, что чиновник должен предоставлять сведения о покупке предметов роскоши, антиквариата и произведений искусства, если общая сумма таких сделок выше его совокупного дохода.