В кафе и ресторанах начали выдавать наличные

Некоторые банки начали внедрять снятие наличных со своих карт в кафе, ресторанах и отелях после совершения покупки. Эта услуга должна повысить финансовую доступность в малонаселённых пунктах, увеличить клиентопоток и сократить траты на инкассацию, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
Такой функционал уже работает в ПСБ, тестируется в Ак Барс Банке, рассматривается в банках «Открытие» и «Дом.РФ».
Как
Возможность получить наличные на кассе — услуга cash-out — перспективна с точки зрения повышения финансовой доступности в сельской местности, на отдалённых, малонаселённых территориях страны, — заявили в Банке России.
По данным регулятора, сейчас в России насчитывается уже 4,5 тысячи точек предоставления этого сервиса, из них более 95% расположены в сельской местности.
Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов при совершении покупок. Ежедневный лимит для физлиц предложено определить в пять тысяч рублей, ежемесячный — в 30 тысяч рублей. Выполнение этих рекомендаций должно способствовать минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий в противоправную деятельность. Кроме того, Банк России рекомендовал кассирам пройти дистанционное обучение и тестирование для повышения профессиональных навыков, чтобы снизить риск попадания поддельных банкнот и монет в обращение.
Сервис по снятию наличных на кассах магазинов в удалённых и малонаселённых поселениях был запущен в РФ в 2019 году.