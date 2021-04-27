В кафе и ресторанах начали выдавать наличные

https://static.news.ru/photo/ad52d894-a726-11eb-8c65-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые банки начали внедрять снятие наличных со своих карт в кафе, ресторанах и отелях после совершения покупки. Эта услуга должна повысить финансовую доступность в малонаселённых пунктах, увеличить клиентопоток и сократить траты на инкассацию, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Такой функционал уже работает в ПСБ, тестируется в Ак Барс Банке, рассматривается в банках «Открытие» и «Дом.РФ».

Как сообщил изданию директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов, кафе и рестораны составляют уже около четверти партнёров банка, которые реализовали технологию выдачи денег на кассах. Всего ПСБ подключил услугу на 500 платёжных терминалах более чем в 300 торгово-сервисных предприятиях. Специалист отметил, что потребители теперь получили возможность снимать наличные не только в банкоматах, но и рядом с домом, а предприниматели стали меньше пользоваться инкассацией, поскольку к концу дня на кассе нередко остаётся незначительное количество наличных.

Возможность получить наличные на кассе — услуга cash-out — перспективна с точки зрения повышения финансовой доступности в сельской местности, на отдалённых, малонаселённых территориях страны, — заявили в Банке России.

По данным регулятора, сейчас в России насчитывается уже 4,5 тысячи точек предоставления этого сервиса, из них более 95% расположены в сельской местности.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов при совершении покупок. Ежедневный лимит для физлиц предложено определить в пять тысяч рублей, ежемесячный — в 30 тысяч рублей. Выполнение этих рекомендаций должно способствовать минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий в противоправную деятельность. Кроме того, Банк России рекомендовал кассирам пройти дистанционное обучение и тестирование для повышения профессиональных навыков, чтобы снизить риск попадания поддельных банкнот и монет в обращение.

Сервис по снятию наличных на кассах магазинов в удалённых и малонаселённых поселениях был запущен в РФ в 2019 году.