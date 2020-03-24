https://static.news.ru/photo/13112ea6-6d62-11ea-b669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сумма сбережений, которую среднестатистический россиянин откладывал ежемесячно в 2019 году, снизилась до четырёхлетнего минимума. Год назад он мог откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Исследование показало, что в 2019 году больше других отложили сбережений жители Чукотки и Ненецкого автономного округа, менее всего — жители Тюменской области, а также Ставропольского и Краснодарского краёв.

По мнению экспертов, в 2020 году ситуация окажется ещё хуже в связи с распространением коронавируса и обвала цен на нефть. Реальные доходы россиян сократятся, и копить им окажется ещё сложнее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скупать валюту, когда её курс серьёзно увеличился, не стоит. Об этом заявил менеджер по работе с клиентами в отделе глобальных продаж финпродуктов Saxo Bank Эдгар Куплаис. Он отметил, что паникой в данном случае можно назвать нерациональные продажи позиций в ценных бумагах и приобретение валюты в момент, когда в обменниках выстроились очереди.