Сумма сбережений, которую среднестатистический россиянин откладывал ежемесячно в 2019 году, снизилась до четырёхлетнего минимума. Год назад он мог откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Об этом
Исследование показало, что в 2019 году больше других отложили сбережений жители Чукотки и Ненецкого автономного округа, менее всего — жители Тюменской области, а также Ставропольского и Краснодарского краёв.
По мнению экспертов, в 2020 году ситуация окажется ещё хуже в связи с распространением коронавируса и обвала цен на нефть. Реальные доходы россиян сократятся, и копить им окажется ещё сложнее.
Ранее NEWS.ru сообщал, что скупать валюту, когда её курс серьёзно увеличился, не стоит. Об этом заявил менеджер по работе с клиентами в отделе глобальных продаж финпродуктов Saxo Bank Эдгар Куплаис. Он отметил, что паникой в данном случае можно назвать нерациональные продажи позиций в ценных бумагах и приобретение валюты в момент, когда в обменниках выстроились очереди.
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