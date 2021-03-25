Набиуллина забыла, когда расплачивалась наличными деньгами

https://static.news.ru/photo/d85c40a0-8d47-11eb-8edc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не смогла вспомнить, когда в последний раз ей приходилось пользоваться наличными деньгами. Она отметила, что онлайн-платежи уже стали в России повседневностью.

Что касается наличных денег, <...> я мучительно вспоминала, когда же я пользовалась последний раз наличными деньгами, и не вспомнила, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Глава ЦБ заявила, что в России сейчас весьма бурно развиваются сервисы для безналичных расчётов. По её словам, доля таких платежей за семь лет возросла с 13% до 70%.

Такой прогресс мало какие страны совершили в такой промежуток времени, — сказала Набиуллина.

Ранее NEWS.ru писал, что экономист Максим Кривелевич предсказал исчезновение части денег в России. По его словам, после выхода из кризиса из оборота могут изъять монеты. Эксперт отметил, что Банку России они не нужны, так как «кроме хлопот, они пользы не приносят».