Набиуллина высказалась о банкнотах в десять тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/bdd1fac0-82b8-11eb-ae6c-96000091f725_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что её ведомство не считает нужным выпускать монеты в 50 рублей и банкноты в 10 тысяч рублей.

Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублёвой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами, — отметила Набиуллина в беседе с «Известиями».

Она добавила, что подобный шаг ЦБ будет чреват дополнительными затратами на наладку оборудования для кредитных организаций. Кроме того, расходы, возможно, превысят «потенциальную, да и то сомнительную выгоду», подчеркнула Набиуллина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Эльвира Набиуллина рекомендовала начинающим инвесторам не вкладывать в акции последние средства, а также не делать ставку на ценные бумаги только одной компании. По её словам, тест Центробанка на финансовую грамотность смогли пройти чуть более 50% учащихся профильного вуза, что отражает ситуацию в стране в целом.