На зарубежных счетах Вексельберга заморозили более $1,5 млрд

Россиянам, которые вкладывают свои средства в ценные бумаги, необходимы дополнительные меры защиты их вложений, чтобы они не превратились в «обманутых дольщиков», заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в банковской сфере.

Он подчеркнул, что инвестиции кредитных организаций в непрофильные активы не должны угрожать вкладам простых россиян. Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои...