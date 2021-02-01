На зарубежных счетах Вексельберга заморозили более $1,5 млрд

После введения санкций США на зарубежных счетах основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга было заморожено более $1,5 млрд. По словам миллиардера, воспользоваться заблокированными средствами можно теперь только с разрешения Минфина США, однако ведомство его не даёт.
Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе. Это стало для меня очередным откровением, — рассказал Forbes Вексельберг.
Предприниматель, занимающий 12-ую позицию в рейтинге богатейших бизнесменов РФ, признался, что американские санкции стали для него потрясением, он даже предположить не мог, что цивилизованный мир может принимать такие решения «без суда и следствия». При этом миллиардера поразила реакция окружавших его людей.
Мир раскололся на две части, слава Богу, неравные — на тех, кто меня поддерживал и продолжает поддерживать, и тех, кто просто пропал. Причём пропали люди, про которых я никак не мог подумать, что из-за санкций они перестанут со мной общаться, — добавил Вексельберг.
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