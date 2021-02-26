На Урале стало больше миллиардеров

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Четыре жителя Свердловской области стали миллиардерами в 2020 году.

По итогам года на территории региона налоговыми органами зарегистрированы 22 человека с доходом от 1 млрд рублей (18 в 2019 году). 25 человек заработали от 500 млн до 1 млрд, число таких граждан выросло на 25%, передаёт «Экономика сегодня».

Заместитель руководителя УФНС по Свердловской области Лидия Исаева ранее рассказала, что общее количество жителей Среднего Урала, задекларировавших в 2020 году доходы, превышающие 1 млн рублей, составило 41,6 тысячи человек, что на 16% больше, чем годом ранее.

Общая сумма доходов, указанных свердловчанами в своих декларация в прошедшем году, составила 335,8 млрд рублей.

24 февраля совладелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список самых богатых предпринимателей России, писал NEWS.ru. Данные рейтинга Forbes Real Time по состоянию на вечер этого дня свидетельствовали, что состояние бизнесмена и его семьи равняется $29,2 млрд. Мордашов обогнал совладельца «Норникеля» Владимира Потанина, который занимал первую строчку в рейтинге. Капитал последнего снижался на 3,82% — до $28,8 млрд. Состояние Потанина уменьшается вслед за падением акций «Норникеля».