Спрос на авиабилеты в Геленджик на майские выходные резко вырос

https://static.news.ru/photo/f6eddf98-a67d-11eb-af8a-96000091f725_660.jpg Фото: Evgenii Shabanov/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

После сообщения о длинных майских выходных спрос в России на авиабилеты вырос в пять раз, более всего — в Геленджик. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе агрегатора авиабилетов Aviasales.

В пять раз увеличились поиски на Aviasales после того, как объявили про длинные выходные. Самый высокий спрос зафиксирован на Геленджик. Он увеличился на 97,65%, — сообщили в сервисе по поиску авиабилетов.

На втором месте по популярности в этом рейтинге — Кавказские Минеральные Воды (+94,48%), на третьем — Сочи (+72,22%), на четвёртом — Симферополь (+76,74%), на пятом — Краснодар (+70,65%).

Кроме того, на 61,52% увеличились просмотры авиарейсов в Анапу и на 52,44% — в Ростов-на-Дону.

23 апреля президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Причиной такого решения стала эпидемиологическая ситуация в стране. Таким образом, большинство россиян будут отдыхать с 1 по 10 число.

При этом, в Роспотребнадзоре порекомендовали россиянам во время майских выходных отправиться за город или на дачу, чтобы избежать больших компаний. В ведомстве также напомнили, что массовое скопление людей вне помещений крайне нежелательно и потенциально опасно.