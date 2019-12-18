https://static.news.ru/photo/385f7712-2195-11ea-aca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше половины накопленных иностранных инвестиций в Россию являются «фантомными». Они приходят из зарубежных компаний-пустышек, которые скрывают истинную страну происхождения вложений.

Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) в исследовании «Что является подлинным, а что нет в глобальной системе прямых иностранных инвестиций?» оценили объём «фантомных» инвестиций на российском финансовом рынке в 57,9%.

По данным Банка России, на конец 2017 года Россия накопила 441,1 млрд иностранных инвестиций. Однако, как оценили в МВФ, 255 млрд пришли из номинальных компаний в так называемых перевалочных юрисдикциях. Это означает, что реальный инвестор находился в какой-то другой стране, сообщает РБК.

Около 23% — или 102 млрд в денежном выражении — не являются по-настоящему иностранными вложениями, поскольку попали в Россию в рамках так называемых круговых схем, когда деньги сначала вывозят из страны, а потом возвращают под видом иностранных вложений.

Как правило, бизнесмены прибегают к подобным схемам для оптимизации налогов либо для обхода требований национального регулятора. В случае с российским бизнесом это может говорить и о попытках скрыть личность бенефициара от властей, чтобы застраховаться от политических рисков.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США. В октябре рост составил $622 млн — до $10,697 млрд. Из этой суммы $8,127 млрд приходятся на краткосрочные бумаги и $2,570 млрд — на долгосрочные.