МВД закрыло три сайта по продаже данных краденных банковских карт

МВД России в начале февраля закрыло три крупнейших мошеннических сайта по продаже данных банковских карт. На сайтах, торговавших данными 113 млн карт, появились объявления о закрытии с символикой МВД, сообщает РБК.

Агентство отмечает , что масштаб торговли оценила компания в сфере кибербезопасности Group-IB. По её расчётам, заблокированные сайты у покупателей данных просили за них более $654,9 млн. Карты были представлены со всего мира, доля российских оказалась невелика.

Под блокировку попали сайты Ferum и Trump's Dumps, а также форум с рекламными объявлениями магазинов-кардшопов Sky-Fraud. Подчёркивается, что все ресурсы были русскоязычными и управлялись русскоязычными администраторами.

Заглушки на данных ресурсах появились в ночь с 7 на 8 февраля, а сложности с доступом к ним появились раньше — начиная с 5 февраля, — пояснил представитель Group-IB.

По его словам, практика свидетельствует, что киберполиция «вешает» баннеры на заблокированный ресурс, когда киберпреступники, управлявшие им, уже арестованы.

Ранее стало известно, что резкое падение числа преступлений с использованием банковских карт, различных программ и мобильных телефонов зафиксировано в России в прошлом году. Больше всего сократилось число преступлений с применением банковских карт: оно снизилось на 12,9%, до 165,6 тысячи. Количество мошенничеств, совершённых с помощью программных средств, снизилось с 10 тысяч до 7,2 тысячи, с использованием сотового телефона — с 218,7 тысячи до 217,6 тысячи дел.