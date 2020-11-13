Мужчины в России тратят на спорт больше денег, чем женщины

https://static.news.ru/photo/5b62746a-270e-11eb-9906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты одного из крупных российских банков подсчитали, что мужчины в стране чаще и больше женщин тратят деньги на спорт. Кроме того, представительницы прекрасного пола реже совершают крупные покупки.

На долю мужчин за первые три квартала 2020 года выпало 60% операций в сегменте «спорт». Женщинам остались 40%. По оценкам экспертов, показатели в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти не поменялись. Средний чек мужчин — 3611 рублей, а женщин — 3133 рубля.

Чаще других покупки в спортивном сегменте совершают 40-летние граждане. В 2020 году наибольшие интерес к товарам для активного времяпрепровождения проявился в июне — августе. По сравнению с весенним периодом количество соответствующих операций выросло на 76%. Однако данные показатели на протяжении сентября и октября упали на 9%. В сравнении с прошлой зимой «спортивная» активность россиян рухнула на 33%.

На фоне пандемии коронавируса общее количество онлайн-покупок с начала года выросло относительно трёх кварталов прошлого года на 8%, однако большинство операций, а именно 92%, всё ещё приходится на традиционные офлайн-покупки, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство российских мужчин, которые состоят в браке, рассматривают возможность выхода в отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет. Таких «добровольцев», согласно опросу одного из исследовательских центров, 37%.

Ещё 27% женатых мужчин точно уйдут в декрет вместо жены, если понадобится. Другие 12% мужей допускают такое решение со своей стороны.