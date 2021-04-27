Мошенники усилили атаки на счета банковских клиентов

https://static.news.ru/photo/0274c598-a7ff-11eb-a92f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом квартале текущего года зафиксирован рост числа атак мошенников на счета банковских клиентов. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

Специалисты ВТБ фиксируют рост количества мошеннических атак в России по итогам первого квартала. Злоумышленники продолжают активно использовать методы социальной инженерии и фишинга, — сообщил Печатников.

По его данным, специалисты ВТБ за три месяца текущего года предотвратили финансовые потери клиентов на сумму 2 млрд рублей, что на 10% выше, чем в этот же период 2020 года. За это же время банк отклонил более 88 тысяч мошеннических операций, что на 37% больше, чем годом ранее.

Кроме того, по сравнению с предыдущим кварталом финансовая организация заблокировала в четыре раза больше фишинговых ресурсов, а также выявила в полтора раза больше подозрительных устройств и карт клиентов.

Печатников сообщил, что во второй половине года в «ВТБ Онлайн» появятся определитель мошеннических звонков и сервис по проверке подлинности веб-адресов. При входящем звонке на экране смартфона также будет появляться подсказка: спам, реклама, мошенники или полезный звонок. В банке также планируют внедрить технологию, позволяющую обнаружить потенциальную опасность при совершении банковской операции, и сервис по проверке веб-адресов на фишинг.

Ранее стало известно, что мошенники освоили новый способ отъёма денег у россиян. Теперь они присылают людям СМС с кодом для регистрации счёта ИП или юрлица в банке. На сайте банка действительно есть раздел, где ИП может подать заявку на открытие расчётного счёта. Мошенники направляют предпринимателям код для «регистрации в гостевой зоне для юрлиц». Это делается для того, чтобы вызвать доверие жертвы.