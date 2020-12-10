Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт

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В последнее время участились случаи, когда злоумышленники убеждают клиента банка добавить себе в телефон якобы новую защищённую карту и перевести на неё деньги, которые потом обналичивают. Об этом рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Клиента убеждают токенизировать карту-дроппер в своём воллете (добавить в приложение-кошелёк для карт) на телефоне под предлогом того, что это его новая защищённая карта. Далее он снимает деньги и вносит через банкоматы на карту-дропа в полной уверенности, что пополняет свою. Так как физически карта на руках у мошенников, они спокойно обналичивают деньги на ней в других банкоматах, — цитирует РИА Новости Велигодского.

Выступая на международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia, второй актуальной схемой он назвал «схему с кредитами». Клиенту банка сообщают о якобы выданном ему потребительском кредите, а для отмены операции предлагают сделать заявку на новый и перевести средства на якобы защищённый счёт. В худшем случае клиент может лишиться не только своих денег, но и стать должником банка.

По данным специалиста, в 2020 году наиболее распространённым видом мошенничества были самопереводы, когда клиента банка убеждали перевести деньги злоумышленникам. По его словам, доля телефонного мошенничества выросла за год с 90% до 97%. Клиенты Сбербанка жаловались на такие звонки 3,7 млн раз, что на 63% больше прошлогоднего показателя.

СМС-мошенничество со всем известным текстом: «ваша карта заблокирована, обратитесь в банк» умирает. Но проблема телефонного мошенничества начинает расти: в 2019 году возникли телефонные звонки с подменами номеров от банков, в 2020-м звонки от колл-центров стали автоматизированы, и их клиентам звонит робот, — добавил Велигодский.

Как писал NEWS.ru, специалисты Group-IB сообщили, что кибермошенники во время пандемии коронавирусной инфекции стали воровать с банковских карт в шесть раз чаще, чем раньше. В июне 2020 года количество случаев воровства с банковских карт возросло до 400–600. Чаще всего мошенники обманывают с помощью создания поддельного интернет-сайта магазина. Ничего не подозревающий покупатель, завершая покупку, вводит данные своей карты, и средства отправляются переводом к мошеннику. Отмечается, что ещё в апреле 2020 года таких случаев мошенничества было не более нескольких десятков.

Большинство поддельных сайтов были созданы как копия либо известного магазина, либо безымянного, который продаёт популярные товары (вроде антисептиков и масок).