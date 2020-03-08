https://static.news.ru/photo/dfb663c2-626d-11ea-85b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая схема фишинга с опросами на брендированных сайтах стала применяться мошенниками. Ей дали название «белый кролик» по аналогии со сказкой «Алиса в Стране чудес», поскольку всё начинается с безобидных шагов.

Об этом рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин, сообщает газета «Известия».

По его словам, злоумышленники в соцсетях от имени знаменитостей или с помощью поддельных роликов предлагают потенциальной жертве получить вознаграждение за прохождение опроса на сайте. Это может быть банк или сотовый оператор. Затем клиент получает сообщение о выигрыше.

Одноразовая ссылка, в которой не содержится домен проверенной организации, ведёт на сайт без логотипов, но клиент уже доверился «белому кролику» и потерял бдительность, попав в «чёрную нору». На портале мошенник может попросить «тестовый» платёж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка, — отметил эксперт.

Бусаргин добавил, что службам безопасности банков трудно отследить «белого кролика». Бороться с ним предлагается использованием антивирусов. Также рекомендуется вводить личные данные только на проверенных сайтах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские мошенники начали использовать новый способ хищения денег с карт клиентов банков. Для совершения преступления они создают так называемый зеркальный сайт финансовой организации. Об этом журналистам рассказали представители пресс-центра МВД. Как отметили в ведомстве, хищение денег возможно в том случае, если потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка.