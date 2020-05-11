Мошенничество с кредитными историями распространяется в России

https://static.news.ru/photo/45cf1d60-93e3-11ea-a616-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый вид мошенничества, связанный с получением своей кредитной истории, широко распространился в России на фоне пандемии коронавируса и связанного с ней кризиса, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Россияне часто пытаются получить доступ к своей кредитной истории в Интернете и попадают на мошеннические сайты, на которых им предлагают предоставить информацию о заёмщике за небольшую плату, 299 рублей. Также на некоторых ресурсах за уже больший взнос, до 300 тысяч рублей, предлагается кредитную историю «исправить», пишут «Известия».

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что такая ситуация сложилась из-за падения доходов населения и возможности оформить кредитные каникулы. Число обращений на фальшивые сайты увеличилось на 70% в марте по сравнению с февралём. В Банке России напомнили, что заёмщик может бесплатно получить свою кредитную историю дважды в год.

Как сообщал NEWS.ru ранее, на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа в России появились новые виды мошенничества. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев.