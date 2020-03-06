https://static.news.ru/photo/72ddd12c-5f8e-11ea-a68e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская биржа намерена в течение трёх лет консолидировать 100% акций BierbaumPro AG. Эта компания владеет ООО «НТ Прогресс», которое является разработчиком и собственником крупнейшей в России платформы по торговле валютой NTPro.

Партнёрство между Московской биржей и «НТ Прогресс» расширит спектр возможностей для клиентов обеих компаний, — говорится в сообщении Мосбиржи.

Компания «НТ Прогресс» была создана в 2016 году, сейчас её клиентская база насчитывает более 30 банков. Платформа предлагает сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алго-исполнению в широком перечне валютных инструментов. Её ежедневный оборот по итогам прошлого года составлял около $4,5 млрд.

Как писал NEWS.ru, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам опубликовала информацию об инвесторах блокчейн-платформы Telegram Open Network Павла Дурова. Среди них оказались российские миллиардеры и бывший министр. Предприниматель Роман Абрамович потратил через фонд Norma Investments Limited $10 млн, вложившись в проект Дурова, владелец группы компаний «Самфар» Михаил Гуцериев вложил $15 млн через Larnabel Ventures. $7 млн долларов инвестировал глава немецкой платёжной системы Wirecard Ян Марселек. $20 млн потратил на проект Дурова бывший министр открытого правительства Михаил Абызов.