Moody's спрогнозировал новые риски для российского рынка ипотеки

https://static.news.ru/photo/3b25cf5a-a36c-11eb-bdcc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время на фоне снижения доступности жилья в России могут вырасти риски в сфере ипотечного кредитования. Об этом говорится в отчёте международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Если цены на недвижимость будут расти и дальше, а реальные доходы населения останутся низкими, долговая нагрузка заёмщиков по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится, — говорится в отчёте.

Младший вице-президент — аналитик Moody's Мария Малюкова полагает, что высокий спрос на недвижимость и сокращение доли кредитоспособных заёмщиков могут подтолкнуть российские кредитные организации к смягчению стандартов андеррайтинга и снижению требований к первоначальному взносу по ипотеке.

Если рост ипотечного кредитования продолжится, это создаст риски для крупнейших банков. В первую очередь, по словам Малюковой, это касается всех российских госбанков, а также Росбанка, Райффайзенбанка и Альфа-Банка из-за высокой доли ипотечных кредитов в их портфелях.

По прогнозам экспертов, рост ипотечного кредитования в России должен замедлиться с 21% в 2020 году до 15% в 2021-м после завершения программы субсидирования ипотеки.

Ранее стало известно, что правительство РФ планирует пересмотреть среднюю ставку по ипотечным кредитам в сторону её снижения. Добиться такого результата можно только за счёт комплексной программы субсидирования. Власти пытаются сделать жилищные кредиты ещё доступнее, даже несмотря на то что ранее принятая программа льготной ипотеки взвинтила цены на недвижимость в стране в среднем на 20–30%. По мнению экспертов, маловероятно, что субсидирование ипотечной ставки вновь приведёт к столь резкому скачку. С другой стороны, доступнее жильё для россиян оно тоже не сделает.