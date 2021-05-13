Молодым учёным предложили выдавать ипотеку под 3%

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в правительство уже направлено предложение ограничить ставку по ипотечным кредитам для молодых учёных тремя процентами годовых. Об этом сообщает ТАСС.
Мы сформировали и направили в правительство и предварительно заручились поддержкой на расширение перечня тех, кто будет иметь доступ к этой программе — по стажу работы в научных организациях. Точно так же в этих предложениях есть предложение по льготным ипотечным кредитам с процентной ставкой не более 3% годовых, — сообщил Фальков в ходе парламентских слушаний «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста».
Он подчеркнул, что обеспечение молодых учёных жильём — одна из ключевых социальных гарантий на сегодняшний день.
Ранее Центробанк составил список самых популярных российских регионов для ипотеки. Больше всего кредитов в марте текущего года было выдано в Москве (13,2 тысячи), Подмосковье (10,2 тысячи) и Санкт-Петербурге (8,4 тысячи). В топ-5 вошла Тюменская область — 7,4 тысячи и Свердловская область — 6,4 тысячи. В десятке лидеров Башкирия (6,4 тысячи), Татарстан (6,3 тысячи), Кубань (5,8 тысячи), Новосибирская область (5 тысяч) и Челябинская область (5 тысяч).
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