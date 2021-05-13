Молодым учёным предложили выдавать ипотеку под 3%

Правительство России направит в текущем году 5 млрд рублей на реализацию программы детского туристического кешбэка. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передаёт ТАСС. По этой программе за детский отдых родителям могут возместить 50% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях, и во время этих каникул им нужно наверстать упущенное. По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 млрд рублей...