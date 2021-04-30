МКБ снизил ставку по льготной ипотеке до 5,75%

https://static.news.ru/photo/573cc4da-a99a-11eb-892c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский кредитный банк (МКБ) объявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 5,75% годовых. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе банка.

Покупающие готовую квартиру у застройщика или жилое помещение в строящемся доме смогут рассчитывать на льготную ставку при внесении первоначального взноса от 15% от цены договора, говорится в сообщении МКБ.

Кредиты по льготной ставке выдаются сроком до 30 лет. Ипотеку могут оформить заёмщики старше 18 лет. В банке подчеркнули, что сделки по программе льготной ипотеки проводятся уже на следующий день после одобрения кредита.

По словам начальника управления ипотечного кредитования МКБ Игоря Селезнёва, банк поддерживает развитие ипотеки не только ценовыми условиями, но и сервисной моделью. На сегодняшний день МКБ — один из лидеров рынка по скорости принятия решения и требованиям к клиенту.

Программа льготной ипотеки с господдержкой действует в России до 1 июля 2021 года.