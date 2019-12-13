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Министерство юстиции России выступило с инициативой обязать юридических лиц, которые собирают долги с граждан, записывать разговоры с должниками и хранить их в течение двух лет. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на документ, опубликованный на портале нормативно-правовых актов.

Будут предъявляться повышенные требования — ведение аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия, записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, хранение вышеуказанной информации, а также всех бумажных документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до истечения не менее двух лет, — процитировали в ТАСС документ.

К юридическим лицам, которые занимаются сбором долгов, относятся: банки, микрофинансовые организации, управляющие компании и другие. Отмечается, что собирать долги с граждан смогут только организации, включённые в реестр ФССП.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минюст РФ разработал законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», по которому долги граждан за ЖКУ запрещается передавать коллекторам и иным сторонним организациям.