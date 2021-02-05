Минсельхоз не нашёл оснований для скачков цен на продукты

https://static.news.ru/photo/313a621a-67d2-11eb-9319-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство сельского хозяйства РФ ожидает снижения цен на овощи и фрукты по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта. На сегодняшний день, по мнению специалистов ведомства, основания для роста стоимости продуктов питания отсутствуют.

В январе 2020 года ситуация на продовольственном рынке в целом соответствовала сезонным тенденциям, при этом по отдельным категориям продукции за счёт принятых мер регулирования удалось добиться снижения уровня цен. В настоящее время основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют, — цитирует ТАСС сообщение Минсельхоза.

По данным ведомства, плодоовощная группа демонстрирует наибольшую динамику цен традиционно в январе, потому что носит сезонный характер, и связано это с сокращением запасов урожая 2020 года и увеличением доли импортной продукции на рынке.

Снижение цен на овощи и фрукты ожидается по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта, — добавили в Минсельхозе.

По данным Росстата, в январе рост цен на помидоры составил 14,6%, виноград — 13,0%, морковь — 8,2%, картофель — 7,1%, бананы — 6,5%, огурцы — 6%, лук репчатый — 5,3%.

Как писал NEWS.ru, инфляция в РФ в январе ускорилась до 5,19% в годовом выражении после 4,9% в декабре 2020 года. За месяц потребительские цены выросли в среднем на 0,7%. Более всего подорожала плодоовощная продукция. Среди непродовольственных товаров более всего за месяц увеличилась цена металлочерепицы (7,7%), отечественных легковых автомобилей (2,2%), стекла оконного (1,3%) и телерадиотоваров (1,77%). Среди услуг более всего подорожал проезд в общественном транспорте (2,68%), причём проезд в метро увеличился сразу на 5,5%.

Рост потребительских цен в России может остановиться уже в ближайшие месяцы. Об этом заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина. Она пояснила, что эффект ослабления рубля постепенно исчерпывает себя. Также начнёт спадать прошлогодний эффект низкой базы, проявившийся в связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса и последовавшей за этим снижением деловой активности.