https://static.news.ru/photo/1877693a-26ce-11ea-9923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Министерство обороны России потратит на празднование Нового года примерно 33 миллиона рублей.

Большая часть этой суммы останется в Москве: семь миллионов пойдут на покупку елей, самая дорогая из которых стоит три миллиона, на 4,8 млн устроят министерскую «ёлку» с подарками, в 400 тысяч обойдётся красная икра и ещё на 3,5 миллиона закупят подарочных карт в супермаркеты «Перекрёсток», сообщает РБК со ссылкой на открытые данные.

Сотрудники одного из ведомственных учреждений в Хабаровском крае смогут поменять сертификаты на косметику в сети «Л'Этуаль» на сумму 900 тысяч рублей. В Иркутской области и Санкт-Петербурге будут дарить сертификаты в «Ленту».

В 2017 году Федеральное казначейство проверило закупки елей в Минобороны и выявило нарушения в установлении начальной цены контракта — в нём оговаривалась закупка 268 елей стоимостью от 14 тыс. до 2,99 млн руб за штуку.

Как писал NEWS.ru ранее, в тендер на закупку печатных изданий МГУ имени М. В. Ломоносова попала работа экс-доцента СПбГУ Олега Соколова «Битва трёх императоров. Наполеон, Россия и Европа». В библиотеке вуза отметили, что интерес к книге расчленившего свою аспирантку историка исключительно научный.