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Вкладчики микрофинансовой организации «Мани Фанни» намерены обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против сотрудников Центрального банка РФ. Они считают, что понесли крупные денежные потери именно из-за их халатности.

Сотрудники ЦБ не выполнили должным образом свои обязанности, из-за чего 200 вкладчиков «Мани Фанни» потерпели крупный материальный ущерб в размере более 700 млн рублей, — сообщил Znak.com официальный представитель обманутых...