https://static.news.ru/photo/05a7ac52-1b7f-11ea-be77-fa163e074e61_660.jpgФото: Евгений Самарин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Начиная с 1 января 2020 года размер минимальной пенсии будет увеличен с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. Соответствующую инициативу утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В последний раз пенсию поднимали на три тысячи рублей в 2018 году.
Также сообщается, что для ветеранов труда, тружеников тыла, семей с детьми и детей-сирот предусмотрена индексация на 5,6%. Отмечается, что социальные выплаты из городского бюджета получат 3,1 млн москвичей.
Президиум правительства Москвы на заседании 10 декабря принял постановление «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год», — цитирует ТАСС пресс-службу градоначальника.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство финансов совместно с Банком России планируют представить новую модель формирования пенсионных накоплений.