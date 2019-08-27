https://static.news.ru/photo/7c9072a4-c8dc-11e9-a252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минимальная пенсия москвичей с городской доплатой выросла на две тысячи рублей. Получать прибавку жители столицы смогут с осени.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Постановление повышает с 1 сентября 2019 года величину городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров — с 17 500 до 19 500 рублей, — сообщает ПРАЙМ .

В документах отмечается, что повышение получат около 1,6 млн столичных пенсионеров, ещё 44 тысячам человек городская доплата будет установлена впервые.

При этом никакие заявления никуда подавать не потребуется. Перерасчёт доплат будет осуществлён в автоматическом режиме. Выплаты в увеличенном размере будут произведены в первой декаде сентября.

Министерство финансов совместно с Банком России в сентябре представят новую модель формирования пенсионных накоплений. Об этом сообщил замминистра Алексей Моисеев, писал News.ru.