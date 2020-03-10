На фоне обвала мировых цен на нефть Министерство финансов России решило приостановить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации ситуации на рынке.
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Ранее глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что имеющиеся у государства ресурсы и исполнение бюджета позволяют властям гарантировать выполнение всех обязательств перед гражданами, включая реализацию национальных проектов и исполнение указов президента. При этом имеется возможность сохранить финансовую и макроэкономическую стабильность при устойчивых низких ценах на нефть, писал NEWS.ru.
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