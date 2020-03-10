https://static.news.ru/photo/16a32cbe-62c1-11ea-83e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фоне обвала мировых цен на нефть Министерство финансов России решило приостановить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации ситуации на рынке.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, данное решение было принято с целью не допустить «избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств». О возобновлении аукционов ОФЗ Минфин сообщит дополнительно.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что имеющиеся у государства ресурсы и исполнение бюджета позволяют властям гарантировать выполнение всех обязательств перед гражданами, включая реализацию национальных проектов и исполнение указов президента. При этом имеется возможность сохранить финансовую и макроэкономическую стабильность при устойчивых низких ценах на нефть, писал NEWS.ru.