Минфин предлагает обязать резидентов САР заниматься благотворительностью

Министерство финансов РФ предлагает обязать резидентов специальных административных районов заниматься благотворительностью в обмен на снижение ставок по налогам. Подробнее об этом пишут «Известия».

Специальные административные центры — это территории, расположенные на островах Русский и Октябрьский и созданные специально для привлечения иностранного капитала в российский бизнес из зарубежных юрисдикций. В них могут зарегистрироваться компании, созданные до 1 января 2018 года, у которых не менялось руководство с 1 января 2017 года.

О нововведениях Минфина рассказал статс-секретарь и заместитель министра финансов Алексея Сазанова для семинара аудиторской компании KPMG. Ведомство планирует обязать каждого резидента САР выплачивать по 2% в фонд поддержки детей с редкими заболеваниями от каждой выплаты физлицу. Взамен Министерство предлагает следующие льготы:

— снижение до 5% ставки по налогам на прибыль организаций;

— снижение до 10% ставки налога на прибыль организаций и НДФЛ по дивидендам, выплачиваемым международными холдинговыми компаниями (МХК) российским организациям и физлицам, а также непубличными МХК иностранным организациям и гражданам;

— снижение до 10% ставки по налогу на прибыль организаций по процентам и роялти, выплачиваемым МХК;

— снижение до 10% ставки НДФЛ по процентам и роялти, которые МХК платят российским резидентам;

— освобождение от налогообложения курсовых разниц, возникающих при дооценке имущества в виде валютных ценностей;

— закрепление стабилизационных оговорок по налогам на прибыль, доходы физлиц, имуществу организаций и транспортному сбору.

Ранее в Минфине заявили о неготовности поддержать инициативу о новых налоговых вычетах.