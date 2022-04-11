Минфин: объём Фонда национального благосостояния составил 13 трлн рублей

Минфин сообщил о росте объёма Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в марте 2022 года на 117,2 млрд рублей. К 1 апреля размер отечественного ФНБ составил чуть более 13 трлн рублей. Согласно прогнозам министерства, ВВП России вырастет на 9,8%.

По состоянию на 1 апреля 2022 года объём ФНБ составил чуть более 13 трлн рублей, или 9,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, — сказано в официальном заявлении.

В долларовом эквиваленте ВВП России на душу населения составил $155 млрд.

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Украины в этом году сократится на 45%, России — на 11,2%, Европы и Центральной Азии — на 4,1%. Об этом говорится в докладе банке об экономике региона Европы и Центральной Азии. При этом падение ВВП Украины будет зависеть от продолжительности конфликта. Что касается обнародованного прогноза, то неопределённость по его поводу «беспрецедентно высока», отмечает банк. Он зависит от того, как будут происходить события на Украине и от ответа мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что резервный фонд правительства РФ увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства планируют задействовать для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.