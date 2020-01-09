https://static.news.ru/photo/594ae0f0-32fd-11ea-ac23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства финансов РФ Константин Вышковский сообщил, что не видит существенных рисков в растущем долге госкомпаний. В сентябре 2019 года их общий долг превысил 9,2 трлн рублей.

Существенных рисков в сложившейся ситуации мы не видим. Сложно представить себе ситуацию, при которой правительству РФ придётся экстренно расплачиваться одновременно по всем обязательствам государственных компаний, — цитирует ТАСС Вышковского.

Также он отметил, что валютная составляющая задолженности корпоративного сектора за пять лет снизилась более чем на 35%.

Как писал NEWS.ru, российское правительство подготовило для госкомпаний директивы по повышению производительности труда, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов. Силуанов уточнил, что данный показатель планируется учитывать в качестве условия предоставления мер господдержки. Вице-премьер выразил уверенность, что этот шаг также позволит достичь показателей будущего года.