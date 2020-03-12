https://static.news.ru/photo/772991e0-64b0-11ea-9ceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный бюджет РФ в январе-феврале 2020 года исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, или 272,183 млрд рублей. Такую предварительную оценку дал Минфин РФ.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что за два первых месяца года в бюджет поступило 2,818 трлн рублей доходов, это составляет 13,8% к общему утверждённому годовому объёму. Расходы исполнены в объёме 3,09 трлн рублей (15,8%).

Наибольший вклад в бюджет внесла Федеральная налоговая служба. Ею перечислено доходов на 1,808 трлн рублей. Это составило 13,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020–2022 годы. Они направлены на реализацию социальных мер, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в январе. Профицит бюджета на 2020 год остаётся на ранее запланированном уровне — 0,8% ВВП. Профицит на 2021–2022 годы повышен на 0,1 п.п. — до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.