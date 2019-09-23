https://static.news.ru/photo/eb30e09e-ddf0-11e9-a3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

При принудительном взыскании долгов с граждан необходимо оставлять им базовый объём средств, который не должен быть меньше прожиточного минимума. Такую позицию заняли в Министерстве экономического развития.

Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» ведомство внесло в правительство, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на собственный источник.

Чрезмерно жёсткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка, что имеет существенно более пагубное влияние на экономику, чем потери отдельных кредиторов, — считают в министерстве.

Поправки также запрещают изъятие средств со страховых пенсий по старости и инвалидности, а также с фиксированных выплат к ним, так как подобный подход нивелирует конституционные гарантии граждан на получение социального обеспечения.

Помимо этого, приставы будут обязаны возвращать исполнительные листы без возбуждения производства, если доходы должника не превышают прожиточный минимум и у него нет имущества, на которое можно наложить взыскание.

Вместе с тем авторы документа отмечают, что предлагаемые изменения не затронут должников по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам, а также тех, кто должен возмещать вред от совершённого преступления.

Поправки уже согласовали Минюст, Минфин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Минтруд.

Ранее, как писал News.ru, Минюст и ФССП предложили разрешить кредиторам судиться с должниками только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения им предложения о возврате денег.