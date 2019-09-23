https://static.news.ru/photo/df5b9ee0-de12-11e9-be83-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское Министерство экономического развития поддерживает идею защиты минимального дохода должника при взыскании, заявил глава ведомства Максим Орешкин.

По его словам, с соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы.

На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, — пояснил он.

Министр отметил, что сейчас при взыскании по долгам за счёт зарплаты и пенсий должники могут остаться со средствами ниже прожиточного минимума, а граждане, в свою очередь, — без денег на пропитание и осуществление иных минимальных расходов, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Минэкономразвития предложило внести соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве». Они запрещают изъятие средств со страховых пенсий по старости и инвалидности, а также с фиксированных выплат к ним, так как подобный подход нивелирует конституционные гарантии граждан на получение социального обеспечения. Помимо этого, приставы будут обязаны возвращать исполнительные листы без возбуждения производства, если доходы должника не превышают прожиточный минимум и у него нет имущества, на которое можно наложить взыскание.