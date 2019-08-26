Десятка самых богатых людей мира 22 августа потеряла более 14 миллиардов долларов из-за падения бирж, связанного с обострением торгового конфликта между США и Китаем.
Наибольшие потери понёс глава компании Amazon Джефф Безос (3,25 миллиарда долларов). Убытки основателя Facebook Марка Цукерберга, основателя Microsoft Билла Гейтса, соучредителей Google — Alphabet Inc Ларри Пейджа и Сергея Брина, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета составили от 1,3 до 1,8 миллиарда долларов, сообщает
Что касается 24 российских миллиардеров, входящих в список, то их совокупные потери за день составили около двух миллиардов долларов. Наибольшие потери понесли совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (384 миллиона долларов), а также совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (300 миллионов долларов).
Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых ограничительных тарифов на китайскую продукцию с 1 сентября. По его словам, налог составит 10% и будет наложен на продукцию общей стоимостью $300 млрд. Американский лидер затем выразил сожаление, что не повысил пошлины ещё больше.
Китай в свою очередь объявил о введении дополнительных пошлин с 1 сентября и 15 декабря в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год.