https://static.news.ru/photo/ba38bab4-c7ef-11e9-a774-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Daniel Biskup/dpa/Global Look Press

Десятка самых богатых людей мира 22 августа потеряла более 14 миллиардов долларов из-за падения бирж, связанного с обострением торгового конфликта между США и Китаем.

Наибольшие потери понёс глава компании Amazon Джефф Безос (3,25 миллиарда долларов). Убытки основателя Facebook Марка Цукерберга, основателя Microsoft Билла Гейтса, соучредителей Google — Alphabet Inc Ларри Пейджа и Сергея Брина, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета составили от 1,3 до 1,8 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Что касается 24 российских миллиардеров, входящих в список, то их совокупные потери за день составили около двух миллиардов долларов. Наибольшие потери понесли совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (384 миллиона долларов), а также совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (300 миллионов долларов).

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых ограничительных тарифов на китайскую продукцию с 1 сентября. По его словам, налог составит 10% и будет наложен на продукцию общей стоимостью $300 млрд. Американский лидер затем выразил сожаление, что не повысил пошлины ещё больше.

Китай в свою очередь объявил о введении дополнительных пошлин с 1 сентября и 15 декабря в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год.