Миллиардер посоветовал, куда вложить миллион рублей

https://static.news.ru/photo/b2358cba-a66a-11eb-903c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун назвал варианты оптимального вложения свободных средств в зависимости от степени риска. В интервью РБК миллиардер заявил, что самым безопасным способом сохранения миллиона рублей на сегодняшний день является банковский депозит.

Если у человека есть миллион рублей и он хочет его сохранить, то лучше положить деньги на депозит в банк высшей надёжности. Если он хочет на нём что-то заработать, надо искать финансовые инструменты, — считает Федун.

Тем, кто хочет «поиграть на курсах», бизнесмен посоветовал купить валюту или государственные облигации, так как они не облагаются налогом. Кроме того, можно выбрать «более радикальную стратегию» — купить акции известного русского эмитента в момент падения их стоимости.

Федун привёл в пример ситуацию с бумагами ЛУКОЙЛа. В 2020 году на фоне локдаунов и обвала цен на нефть стоимость акций упала ниже $50, а сейчас она на уровне $80. При этом он предупредил, что курс выбранных акций может и не вернуться к росту.

Если вы хотите что-то заработать и вкладываете собственные деньги, вы должны быть готовы рисковать и понимать, что можете потерять всё. Иначе вы ничего не заработаете, — подчеркнул Федун.

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков, по данным ЦБ, на 1 апреля составила всего 4,6%, при том что инфляция в годовом выражении давно перевалила за 5%. За два года доход от банковского вклада сократился практически на 40%. Несмотря это, россияне продолжают держать в банках свои рубли.

Согласно недавним опросам, из тех, кто имеет накопления или свободные средства, две трети предпочитают хранить хотя бы часть денег на банковском счёте или вкладе, больше половины — просто на банковской карте. Треть респондентов держит деньги дома, а каждый пятый при возможности покупает валюту или недвижимость. Только 17% предпочитают вкладывать средства в акции, облигации и другие ценные бумаги и около 5% — в драгоценные металлы и криптовалюту.