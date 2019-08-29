Компания «Газпром» планирует повысить зарплаты рабочим на 15%. Это произойдёт с 1 октября, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер.
Рост тарифных ставок предусмотрен во всех дочерних обществах, организациях и филиалах «Газпрома», проинформировал он на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
За производственными и финансовыми успехами, конечно же, стоят люди, которые их обеспечивают, — цитирует Миллера ТАСС.
Именно это, отметил глава правления, является залогом повышения зарплат.
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