https://static.news.ru/photo/d1d2a61e-ca3b-11e9-9311-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: kremlin.ru

Компания «Газпром» планирует повысить зарплаты рабочим на 15%. Это произойдёт с 1 октября, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер.

Рост тарифных ставок предусмотрен во всех дочерних обществах, организациях и филиалах «Газпрома», проинформировал он на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

За производственными и финансовыми успехами, конечно же, стоят люди, которые их обеспечивают, — цитирует Миллера ТАСС .

Именно это, отметил глава правления, является залогом повышения зарплат.

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