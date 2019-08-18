https://static.news.ru/photo/5f45989e-c221-11e9-893d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Микрокредитные организации (МФО) снизили в 2019 году полную стоимость кредита до 440% годовых против 530-540% в 2017 году.

При этом срок и максимальная сумма займа увеличились. Средний срок кредитования, как подсчитало БКИ «Эквифакс», сейчас составляет 4-5 месяцев, а не три, как раньше, а средняя сумма выросла с 12 до 14 тысяч рублей, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, вопрос ограничения рекламы микрофинансовых займов в местах массового скопления людей рассмотрит Госдума. Об этом заявил глава депутатского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.