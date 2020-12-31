Международные резервы РФ уменьшились на $1,2 млрд за неделю

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Международные резервы России в период с 18 по 25 декабря уменьшились на 0,2% ($1,2 млрд в абсолютном выражении).

Об этом говорится в материалах Банка России. Регулятор связал сокращение резервов с совокупным отрицательным влиянием переоценки курсов валют и операций по счетам Министерства финансов РФ.

Международные резервы представляют собой иностранные активы высокой ликвидности, имеющиеся в распоряжении Центробанка и кабмина. Они состоят из валютных средств, монетарного золота, резервной позиции в Международном валютном фонде и специальных прав заимствования. Целевой уровень Банка России по международным резервам равен $500 млн.

Как писал NEWS.ru, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции), по предварительной оценке, в январе — ноябре снизился на 16,8%, в ноябре — вырос на 0,4%, следует из отчёта Центробанка «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля». Пока в мире продолжается пандемия, а экономики стран остаются достаточно замкнутыми, снижение рубля, скорее всего, продолжится, волнуются экономисты.