https://static.news.ru/photo/9256d654-6dec-11ea-996f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирусологи и инфекционисты разошлись в оценках новой инициативы Центробанка ограничить выдачу наличности в банкоматах из-за угрозы распространения коронавируса. При этом они предупредили об обратном эффекте, который может быть спровоцирован паническими настроениями в обществе.

Так, по мнению профессора института вирусологии Николая Малышева, ограничение выдачи банкнот может способствовать уменьшению распространения нового типа коронавируса. По его словам, инфекция может сохраняться на купюрах несколько часов и даже дней. Поэтому «изоляция денег должна в определённой степени способствовать успеху карантина».

Однако заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова отметила, что коронавирус не выживет на такой поверхности, так как у неё «очень небольшой путь передачи, воздушно-капельный, в очень небольшом проценте — контактный». В связи с этим ограничивать выдачу наличных с медицинской точки зрения нецелесообразно, считает она.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов высказал опасение, что подобные меры могут привести к паломничеству у банкоматов. На фоне мирового финансового кризиса, не разобравшись в сути ограничений, люди, наоборот, начнут активно снимать деньги.

Кроме того, что гречку покупали, сейчас будут деньги снимать, — цитирует Чепурнова РБК.

При этом, по его словам, на деньгах есть бактерии, которые живут на поверхности банкнот в течение нескольких суток.

Ранее, как писал NEWS.ru, Банк России рекомендовал кредитным организациям ограничить приём и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла. Это необходимо в связи с невозможностью провести санитарное обеззараживание купюр, так как получаемые устройством от клиентов деньги напрямую направляются другим людям.