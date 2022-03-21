Мазепин продал 52% в компании, контролирующей «Уралкалий»

Крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Уралкалий» на своём сайте сообщил, что предприниматель Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акции компании (52%). Отмечается, что Мазепин также перестал занимать должности в органах управления «ОХК «УРАЛХИМ», непосредственного акционера «Уралкалий», и больше не возглавляет компанию.

Дмитрий Мазепин перестал являться контролирующим лицом Компании в результате продажи контрольного пакета (52% из ранее принадлежавших 100%) в ООО «Базовая химическая компания «Уралхим», которое имеет право косвенно распоряжаться 100% голосующих акций Компании, — указано в сообщении на сайте.

21 марта стало известно, что Геннадий Тимченко покинул совет директоров НОВАТЭКа по собственному желанию. Тимченко входил в состав совета директоров компании с 2009 года. Бизнесмену принадлежал второй по величине пакет акций НОВАТЭКа. Ранее на Тимченко также были наложены санкции ЕС.

Еще в начале марта стало известно, что попавшие под санкции Евросоюза Михаил Фридман и Пётр Авен выйдут из совета директоров Альфа-Банка. В дальнейшем они так и сделали. Кроме того, совет покинут сооснователь и управляющий партнёр Almaz Capital Partners Александр Галицкий и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий.