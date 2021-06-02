Матвиенко предложила бесплатно доводить газ «до фундамента»

https://static.news.ru/photo/785a4298-c383-11eb-84d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что газ нужно бесплатно подводить не до границ земельного участка, а непосредственно к домам. Об этом она заявила на заседании Совфеда, комментируя одобренный верхней палатой соответствующий закон, передаёт ТАСС.

Если по уму, надо не до границы участка, а до фундамента дома. Потому что мы опять часть сделаем, а осадок останется. От границы участка до фундамента дома иногда, я не знаю, 50, 100, 200 метров. Вы продумайте, пожалуйста, всё очень внимательно в постановлении правительства, — заявила Матвиенко, обращаясь к замглавы Минэнерго Павлу Сорокину.

Она подчеркнула, что необходимо реально газифицировать каждое домовладение в посёлках и деревнях, «где проведены газопоставляющие трубы». Она попросила Минэнерго «до деталей разобрать схему» подключения населения к газу и определить порядок этого подключения.

Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли закон, позволяющий бесплатно доводить газопровод до границ земельных участков граждан. В конце апреля эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населённый пункт, до границ домовладения жителей газ будут обязаны подвести за счёт государства. А прокладку газовой трубы от забора к дому гражданин будет оплачивать сам. Стоимость этих услуг пообещали нормировать и контролировать.