Mastercard снизила до нулей комиссии для переводов по номеру телефона

Платёжная система Mastercard существенно снизила комиссии для переводов, привязанных к номеру телефона или аккаунту в соцсетях. Это сделано в рамках собственного сервиса и должно помочь ей конкурировать с Системой быстрых платежей, пишет РБК.

Сумма комиссий меняется с 23 апреля текущего года. Это коснётся денежных переводов с карты на карту между физлицами, которые будут зависеть от подключения банков к её платформе Mastercard Transfer Hub. Сервис позволяет переводить деньги по простым идентификаторам. Соответствующий бюллетень с новыми условиями система разослала банкам в январе.

Для банков за подключение и использование платформы Mastercard Transfer Hub установлены нулевые комиссии. Введены новые комиссии за переводы, которые банк получателя будет платить банку отправителя. Если банк отправителя не подключён к платформе, комиссия для получателя составит 0%. Если банк отправителя подключён к платформе, а банк получателя — нет, то комиссия для последнего составит 0,2%. Если подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%.

Ранее у платёжной системы не было нулевых или сниженных комиссий за переводы по индентификатору. На сегодня банки платят Mastercard, если в переводе участвует их карта. На смягчение условий платёжная система пошла, чтобы конкурировать с СБП — платформой переводов по номеру телефона, которую запустил Центробанк. Mastercard хочет сделать свою платформу привлекательнее для банков и мотивировать их подключать карты клиентов к переводам по простому идентификатору. Платформа была запущена в 2016 году, но пока популярностью не пользуется.

Ранее платёжная система Visa вслед за Mastercard решила обнулить комиссию на переводы с карты на карту по номеру телефона. По мнению участников рынка, этот шаг вызван активным ростом переводов через систему быстрых платежей (СБП). В результате банки могут изменить тарифную политику переводов с карты на карту