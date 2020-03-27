https://static.news.ru/photo/56cd02b2-701b-11ea-8c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven-Sebastian Sajak/Global Look Press

Международная платёжная система Mastercard предложила банкам России рассмотреть возможность обслуживания карт с истекшим сроком действия, чтобы клиентом не пришлось идти в отделения для их перевыпуска в условиях распространения коронавируса.

Правила Mastercard позволяют перенастроить банковские системы и обрабатывать платежи по истекшим картам.

Это решение требует определённых действий и проведения настроек со стороны эмитентов и банков-эквайеров, чтобы обеспечить правильную обработку операций, — цитирует РБК главу Mastercard в РФ Алексея Малиновского.

По его словам, из-за распространения коронавируса клиенты переживают, что им для получения новой карты придётся идти в банк.

Представитель ВТБ сообщил изданию, что финансовая организация первой из банков выступила с инициативой продолжить обслуживание дебетовых и кредитных карт с истекшим сроком действия.

Ранее NEWS.ru писал, что жители России начали в срочном порядке закрывать свои вклады и снимать наличные. Об этом говорится в письме, которое Ассоциация банков России направила председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. По мнению экспертов, это связано с тем, что ЦБ не предоставил полную информацию о новом налоге на вклады. Они попросили регулятор подробно разъяснить новые правила, а также выработать меры на случай массового побега клиентов из банков.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.