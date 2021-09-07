Маленькие пенсии россиян в ПФР объяснили ошибками в документах

Наличие ошибок в документах, находящихся в Пенсионном фонде России (ПФР), может являться причиной некорректного начисления россиянам пенсий. Также ошибки могут влиять на несвоевременное начисление выплат при досрочном выходе на пенсию, сообщается на сайте ПФР.
В качестве примера в ведомстве
Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы, и пенсия будет назначена максимально оперативно, — подчёркивается в сообщении.
Ранее стало известно, что в РФ действуют программы материальной поддержки людей для компенсации им помощи, оказанной близким людям, в том числе предусмотрены выплаты для пенсионеров. Об том заявил эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис. По его словам, пенсионер имеет право на повышенные выплаты, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родственники.