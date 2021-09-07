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Маленькие пенсии россиян в ПФР объяснили ошибками в документах

02:30, 08 сентября 2021
Маленькие пенсии россиян в ПФР объяснили ошибками в документах Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Наличие ошибок в документах, находящихся в Пенсионном фонде России (ПФР), может являться причиной некорректного начисления россиянам пенсий. Также ошибки могут влиять на несвоевременное начисление выплат при досрочном выходе на пенсию, сообщается на сайте ПФР.

В качестве примера в ведомстве назвали случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность или отсутствовала печать. Избежать ошибок россиянам поможет заблаговременное обращение в ПФР. В этом случае у специалистов фонда будет время перепроверить документы и при необходимости сделать запросы на места работы, в архив или органы соцобеспечения другого государства.

Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы, и пенсия будет назначена максимально оперативно, — подчёркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что в РФ действуют программы материальной поддержки людей для компенсации им помощи, оказанной близким людям, в том числе предусмотрены выплаты для пенсионеров. Об том заявил эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис. По его словам, пенсионер имеет право на повышенные выплаты, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родственники.

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